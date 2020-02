Fumo a Olgiate Comasco in piazza Italia.

Fumo a Olgiate Comasco nel pomeriggio

Ancora paura questo pomeriggio a Olgiate Comasco, questa volta in piazza Italia. I Vigili del Fuoco, già presenti in zona per aver spento un incendio in una abitazione in via Roncoroni, sono stati chiamati dopo che alcuni cittadini avevano visto uscire del fumo dalle grate.

L’intervento dei Vigili del Fuoco

Il fatto si è verificato attorno alle 14.45. Il fumo proveniva dal parcheggio interrato e nello specifico dal locale pompe. I Vigili del Fuoco avrebbero individuato l’origine del fumo nell’olio perso da un generatore, che avrebbe mandato in tilt lo strumento. Non si sono comunque sprigionate delle fiamme. L’area è stata messa in sicurezza dai Vigili del Fuoco e dai Carabinieri di Olgiate Comasco.

