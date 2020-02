Furgone distrutto dalle fiamme vicino ai boschi a Cadorago FOTO

Furgone distrutto dalle fiamme vicino ai boschi a Cadorago.

Solo pochi giorni fa, il 17 febbraio, una macchina è letteralmente andata in fumo mangiata dalle fiamme a Ronago. Un episodio che ha fatto rischiare anche un incendio boschivo perché si è verificato vicino alla vegetazione.

Questa sera, mercoledì 19 febbraio, i Vigili del Fuoco si sono trovati di fronte a un intervento molto simile. Un autocarro era in fiamme in via Carducci, in una zona boschiva. Sul posto si sono precipitate due squadre dai distaccamenti di Lomazzo e Appiano Gentile che sono riusciti a domare l’incendio. Ora spetterà a loro capire se si sia trattato di un incidente o di un incendio doloso.

