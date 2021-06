Furto all'associazione "Noivoiloro", rubati i soldi dei disabili

Furto all'associazione "Noivoiloro" di Erba: rubati i soldi dei disabili per un totale di 4.000 euro.

Furto ignobile nella notte tra venerdì e sabato

L'incursione è avvenuta nella notte tra venerdì 11 e sabato 12 giugno. A darne notizia è la stessa associazione erbese sulla sua pagina Facebook: "Ci rattrista comunicarvi che questa notte alcuni "disperati" hanno forzato la finestra del nostro ufficio, spaccato il muro e rubato la cassaforte.

Purtroppo la cassaforte conteneva valori per un totale di 4.000 euro, frutto delle campagne di raccolta fondi e della vostra generosità. La furia dei malviventi è scattata intorno alle 2. Probabilmente prima di entrare in azione, hanno fatto scattare l'allarme intorno alla 1 ed atteso l'intervento della vigilanza e dei nostri volontari per misurarne le tempistiche di intervento. Poi intorno alle 2.00 di notte in meno di 10 minuti hanno forzato la finestra dell'ufficio delle Associazioni e devastato la parete fino a sradicare dalle mura la cassaforte per poi scappare con la stessa. Rimaniamo attoniti nel constatare che in mezzo a noi ci sono persone probabilmente disperate che per sopravvivere sono capaci di simili atti a danno della nostra associazione che si occupa di persone disabili e di svantaggio sociale. Rabbia? No! Infinita tristezza!".

L'intervento di Eugenio Zoffili

L'accaduto è stato commentato anche dal deputato della Lega Eugenio Zoffili: "Piena solidarietà all'associazione di volontariato erbese Noivoiloro, che si occupa di disabili e di svantaggio sociale, per l'ignobile furto subìto stanotte nella loro sede. Sono sicuro che i bravi Carabinieri di Erba sapranno individuare al più presto questi criminali. Vegogna".