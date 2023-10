Furto in farmacia: rubato l’incasso

"Serranda rotta causa scasso notturno". E’ la scritta che ieri, venerdì, campeggiava sul cartello affisso fuori dalla farmacia Villa in via Vittorio Veneto a Carimate. Qui i ladri nella notte tra giovedì e venerdì sono entrati in azione, rubando tutto l’incasso.

I ladri per fortuna all’interno dell’attività non hanno arrecato danni.

Ennesimo furto in una farmacia, dunque, dopo quello che è stato consumato presso la farmacia Cesari nella frazione di Asnago.

"Probabilmente ad agire è stata la stessa banda. Sta di fatto che sono più i danni che ho subito con la serranda divelta e la porta forzata, rispetto all’incasso che mi è stato portato via. Purtroppo non è la prima volta che i ladri entrano nella mia attività. L’ultima in ordine di tempo si è verificata nei primi mesi di quest’anno, ma in passato ho subito anche numerose rapine a mano armata, scassi e anche due automobili che mi sono state rubate. Lo Stato dovrebbe mettere in condizione le Forze dell’ordine di poter meglio lavorare per fermare questi crimini e invece così non avviene".