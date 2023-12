Fusione tra Uggiate Trevano e Ronago, nasce il nuovo Comune

In provincia di Como nasce il nuovo Comune di Uggiate con Ronago.

Passo in avanti per la fusione

Dal primo gennaio 2024 la Lombardia avrà un nuovo Comune nella provincia di Como. È stato approvato oggi, martedì 5 dicembre, all’unanimità dalla Commissione Affari Istituzionali ed Enti locali, presieduta da Matteo Forte, il progetto di legge che fonde i Comuni comaschi di Ronago e di Uggiate Trevano nel nuovo Comune di Uggiate con Ronago. Questo è il nome del nuovo ente, scelto dai cittadini nel referendum del 10 settembre 2023. Tra i nomi proposti si ricordano Uggiate Trevano con Ronago, Uggiate con Ronago, Monteprato, Civitanova Comense, San Giuseppe al Colle.

“Si tratta di una decisione maturata nel corso degli anni che porta dei vantaggi nell’offerta di servizi e nella gestione. Tra questi, l’aumento della forza lavoro dei dipendenti, la possibilità di utilizzare più spazi dimezzando le spese e l’acquisizione di risorse aggiuntive che potranno garantire il miglioramento dei servizi ai cittadini”, ha dichiarato la relatrice Marisa Cesana nell’illustrare il provvedimento in Commissione.

Come sarà il nuovo Comune

Uggiate con Ronago avrà una popolazione di 6.867 abitanti (dati al 31.12.2022) diventando il diciannovesimo Comune della provincia di Como per dimensioni. Oltre alle motivazioni di ordine economico e di migliore efficienza nella gestione, la fusione è stata facilitata anche dall’omogeneità territoriale, sociale, culturale e storica dei due attuali Comuni.

Il progetto di legge andrà domani in Commissione Programmazione e Bilancio per il parere consultivo di competenza, per poi approdare in Aula per l’approvazione finale dopo la Sessione di Bilancio.