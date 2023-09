Gemellaggio, 80 spagnoli cercano "casa"

Ottanta spagnoli cercano una "casa" a Lurate Caccivio in vista del gemellaggio di ottobre. A lanciare l'appello il vicesindaco Isabella Dominioni e la presidente del "Comitato per i Gemellaggi di Lurate Caccivio", Ausilia Rossi.

Appello per il gemellaggio

I gemelli di Masquefa arriveranno il 9 ottobre e rimarranno in città fino al 15. "In realtà abbiamo necessità di trovare persone disposte a ospitarli per quattro notti, a partire dall’11 - spiega Rossi - Molti giungeranno in pullman, altri con mezzi propri". Un serrato programma: il tema della settimana sarà "Local Deal for Green".

"Ci siamo mossi nel 2019 chiedendo un contributo all’Unione europea - spiega Dominioni - Ci è stato concesso, ma l’importo varierà in base a quante persone verranno qui a Lurate Caccivio. Il tetto massimo dell’importo è di 20.000 euro". Durante il gemellaggio saranno coinvolti gli alunni delle scuole e le associazioni sportive. "Attualmente, possiamo ospitare una quindicina di gemelli - conclude Rossi - E’ essenziale fare in modo che possano soggiornare insieme a noi per vivere appieno lo spirito del gemellaggio. Come, peraltro, fatto nelle precedenti occasioni di incontro. L’impegno è davvero minimo, si tratta di dare ospitalità per la notte e la colazione. Inoltre, sono spagnoli, la lingua non rappresenterà di certo un ostacolo". Per aderire è possibile chiamare i seguenti numeri telefonici: 349-5092994, 3483706640 e 3339281421.