Gli eletti del Consiglio di rappresentanza dei sindaci e delle assemblee dei Distretti sanitari

Nell’auditorium dell’ospedale Sant’Anna a San Fermo della Battaglia si sono svolte le elezioni per il rinnovo delle cariche del Consiglio di rappresentanza dei sindaci e delle assemblee dei Distretti sanitari. A seguito, infatti, delle recenti Elezioni amministrative, si è reso necessario procedere con alcune sostituzioni.

Il rinnovo delle cariche e gli eletti

Le operazioni di voto si sono svolte ieri, martedì 6 agosto, attraverso una piattaforma informatizzata, per le seguenti cariche: vicepresidente della Conferenza dei sindaci; componente del Collegio dei sindaci di Ats; componente del Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci; presidenti dell’assemblea dei Distretti di Cantù-Mariano Comense, Erba, Lomazzo-Fino Mornasco, Medio Lario, Olgiate Comasco; vicepresidenti dell’Assemblea dei Distretti di Cantù-Mariano Comense, Como-Campione d’Italia, Erba, Lomazzo-Fino Mornasco, Medio Lario, Olgiate Comasco. Vicepresidente della Conferenza dei sindaci è stata eletta Francesca Curtale, sindaco di Senna Comasco. Componente del Collegio dei sindaci di Ats Insubria è stato eletto Giacomo Morelli, sindaco di Rodero. Componente del Consiglio di Rappresentanza dei sindaci è stato eletto Luca Castiglioni, sindaco di Locate Varesino. Presidente dell’assemblea del Distretto di Cantù-Mariano Comense Alessandra Pozzoli, sindaco di Arosio. Presidente dell’assemblea del Distretto di Erba, è stata eletta Barbara Zuccon, sindaco di Proserpio. Presidente dell’assemblea del Distretto di Lomazzo-Fino Mornasco, è stata eletta Daniela Grimoldi, assessore del Comune di Locate Varesino. Presidente dell’assemblea del Distretto di Medio Lario, è stato eletto Michele Spaggiari, sindaco di Menaggio. Presidente dell’assemblea del Distretto di Olgiate Comasco, è stata eletta Serena Arrighi, sindaco di Lurate Caccivio. Il presidente dell’assemblea del Distretto di Como-Campione d’Italia è Nicoletta Roperto, vicesindaco del Comune di Como e non essendo Como andato alle Elezioni non si è dovuto procedere con la nuova nomina Vicepresidente dell’assemblea del Distretto di Cantù-Mariano Comense, è stato eletto Emanuele Cappelletti, sindaco di Capiago Intimiano. Vicepresidente dell’assemblea del Distretto di Como-Campione d’Italia, è stato eletto Simona Elettra Lecchi, assessore del Comune di Montano Lucino. Vicepresidente dell’assemblea del Distretto di Erba, è stato eletto Angela Raffaella Maria Bartesaghi assessore ai Servizi Sociali del Comune di Albavilla. Vicepresidente dell’assemblea del Distretto di Lomazzo-Fino Mornasco, è stato eletto Roberto Fornasiero, sindaco di Fino Mornasco. Vicepresidente dell’assemblea del Distretto di Medio Lario, è stato eletto Ferruccio Rigola, sindaco di Schignano. Vicepresidente dell’assemblea del Distretto di Olgiate Comasco è stato eletto Giampiero Pandiani, sindaco di Valmorea.

I D istretti

Il territorio di Asst Lariana è suddiviso in sei distretti, che coincidono con gli ambiti territoriali sociali dei Piani di zona: quello di Como-Campione d’Italia, quello di Lomazzo-Fino Mornasco, quello di Olgiate Comasco, quello del Medio Lario, quello di Cantù-Mariano Comense, quello di Erba. Ad ogni Distretto afferiscono dei Comuni. La Conferenza - che dura cinque anni - avvalendosi del Consiglio di rappresentanza, formula, nell’ambito della programmazione territoriale dell’Asst di competenza, proposte per l’organizzazione della rete di offerta territoriale e dell’attività socio-sanitaria e socio-assistenziale, esprimendosi sulle linee guida per l’integrazione socio-sanitaria e sociale. Partecipa inoltre alla definizione dei piani socio-sanitari territoriali e alla verifica dello stato di attuazione dei programmi e dei progetti in capo alle Asst. Il Consiglio di rappresentanza dei sindaci, di cui la Conferenza si avvale per l’esercizio delle sue funzioni, è composto da Serafino Grassi, sindaco di Novedrate, presidente; Francesca Curtale, sindaco di Senna Comasco, vicepresidente; membri del Consiglio: Luca Castiglioni, sindaco di Locate Varesino, Annalisa Di Caprio, consigliere comunale di Erba, Alessandro Rapinese, sindaco di Como.

Le proposte

Come previsto dal regolamento regionale, i Comuni, attraverso l’assemblea dei sindaci del distretto, formulano proposte e pareri alla conferenza dei sindaci, dandone comunicazione al direttore generale dell’Asst, in ordine alle linee di indirizzo e di programmazione dei servizi sociosanitari; l’assemblea esprime il proprio parere obbligatorio entro 30 giorni sulla finalizzazione e sulla distribuzione territoriale delle risorse finanziarie. L’assemblea dei sindaci del Distretto, provvede, nell’area del territorio di competenza, a: a) verificare l’applicazione della programmazione territoriale e dei progetti di area sanitaria e sociosanitaria posti in essere nel territorio del Distretto Asst; b) contribuire ai processi di integrazione delle attività sociosanitarie con gli interventi socioassistenziali degli ambiti sociali territoriali; c) formulare proposte e pareri, per il tramite del Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci, alla Conferenza dei Sindaci dandone comunicazione anche al direttore generale dell’Asst, in ordine alle linee di indirizzo e di programmazione distrettuale dei servizi sociosanitari e di integrazione con la programmazione sociale territoriale; d) contribuire a definire modalità di coordinamento tra Piani di Zona afferenti allo stesso territorio per la costruzione di un sistema integrato di analisi del bisogno territoriale e l’individuazione di potenziali progettazioni condivise per la programmazione sociale di zona e il suo aggiornamento.

Le parole del direttore generale di Asst Lariana

"In bocca al lupo ai nuovi amministratori - il saluto del direttore generale di Asst Lariana, Luca Stucchi - Ricordo che questi organismi sono fondamentali per i rapporti tra Asst e il territorio e rappresentano un punto di raccordo importante tra l’area sociale e quella socio-sanitaria, approfittiamone e lavoriamo insieme. Per quanto ci riguarda, tra i temi che siamo chiamati ad affrontare abbiamo innanzitutto quello dei pazienti cronici e della loro presa in carico. Abbiamo il tema della prevenzione, un tema soprattutto culturale e, soprattutto, dobbiamo fare in modo che il Pronto soccorso non sia l’unica risposta sanitaria possibile”. Maurizio Morlotti, direttore sociosanitario di Asst Lariana: "Io e i direttori di Distretto siamo a vostra disposizione”, preannunciando che dopo l’estate riprenderanno il confronto e gli incontri con le assemblee dei Distretti. “Saluto i nuovi sindaci e auguro a tutti buon lavoro. L’auspicio è che ci sia la massima collaborazione tra tutti nell’interesse dei cittadini e delle nostre comunità”, ha sottolineato Serafino Grassi.