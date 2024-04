Grest, servono urgentemente volontari

Pochi volontari, l’oratorio estivo di Appiano Gentile ha bisogno dell’aiuto di tutti per garantire un servizio di qualità rivolto ai ragazzi.

Appello per il Grest

E’ un appello di cuore, quello lanciato dal responsabile della pastorale giovanile don Matteo Moda. Ogni persona in più, infatti, può fare la differenza anche se sarebbe necessario avvicinarsi al raddoppio dei volontari che ormai da tempo danno la loro responsabilità. "Sono una trentina e li ringrazio per l’ottimo lavoro che svolgono - precisa don Matteo - Sono persone preziose e la nostra idea è di rimpolpare questo gruppo. Da qui la decisione di lanciare un appello".

L'organizzazione dell'oratorio estivo

D’altra parte, il periodo dell’oratorio estivo si sta avvicinando a gran falcate ed è necessario agire per tempo. "Il grest durerà per quattro settimane, a partire dal 10 giugno. Dall’8 luglio, invece, organizzeremo una settimana aggiuntiva con attività strutturate per tutto il giorno. Nel periodo dal 15 al 19, infine, solo il pomeriggio. Abbiamo cercato di andare incontro alle esigenze delle famiglie". Ma per un servizio ottimale, in grado di soddisfare i circa 300 iscritti, non bastano solo gli animatori. "Servono anche persone adulte che possano occuparsi dei laboratori, della cucina e del bar. Volontari che possano anche dedicarsi alla pulizia dei locali. Penso sia una buona opportunità, arricchente dal punto di vista umano. Diventando volontari ci si rimette in gioco e si va a creare un ponte per la comunità del futuro". Seguendo quel percorso volto all’apertura verso quegli spicchi di realtà più lontani dall’attività oratoriale.

I prossimi appuntamenti

Donare anche solo un’ora del proprio tempo per fare la differenza. Chi volesse diventare volontario potrà partecipare alla riunione prevista per giovedì 2 maggio, alle 21, in oratorio ad Appiano Gentile. "Prima di questo, però, ci sarà un altro incontro dedicato alle famiglie: potranno conoscere come sarà strutturato il grest. Appuntamento il 29 aprile, alle 21, al cineteatro San Francesco".