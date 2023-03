Oggi, martedì 7 marzo 2023 intorno alle 9.30, è scoppiato un grosso incendio all'interno della Pinetina di Appiano Gentile.

Grosso incendio alla Pinetina: prendono fuoco gli spogliatoi del Golf Club

Fumo e fiamme all'interno del Golf Club della Pinetina, dove gli spogliatoi del centro sono state oggetto di un grosso incendio questa mattina. L'allarme è stato lanciato verso le 9.30 e sul posto si sono precipitate ben 6 squadre dei Vigili del fuoco provenienti da Lomazzo, Appiano Gentile e Como con una dozzina di pompieri.

Insieme ai Vigili del fuoco anche un'ambulanza, che ha però lasciato subito il luogo dell'incendio in quanto non vi erano feriti, e i Carabinieri di Appiano e Mozzate per cercare di capire le cause dell'incendio. La prima ipotesi sarebbe un corto circuito all'interno degli spogliatoi, ma non vi è ancora certezza.

Al momento sono ancora in corso le procedure di spegnimento delle fiamme.