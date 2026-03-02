Gruppo di italiani bloccati a Dubai: “Non sappiamo quando potremo partire”

Il racconto di Franca Costantino, residente a Uggiate con Ronago, bloccata a Dubai insieme a un gruppo di 15 italiani dopo gli accadimenti di sabato 28 febbraio.

Italiani a Dubai, la testimonianza di Franca

L’attacco missilistico lanciato dall’Iran ha danneggiato anche l’aeroporto di Dubai, dove si trovavano alcuni connazionali e una cittadina di Uggiate con Ronago. Franca Costantino, 58 anni. In contatto con la nostra redazione, ha raccontato e descritto quanto sta vivendo. “Sono a Dubai insieme a un gruppo di 15 italiani, in vacanza – le parole dell’uggiatese – Siamo partiti da Malpensa il 21 febbraio e saremmo dovuti rientrare in Italia il 28 febbraio. Sabato ci siamo recati in aeroporto per il rientro. Eravamo in coda per effettuare il check-in, quando siamo stati invitati a uscire dall’aeroporto”. L’intervento delle autorità. “Sono state molto efficienti e ci hanno guidati verso l’esterno nell’area taxi e autobus. Da lì, siamo partiti verso i vari hotel messi a disposizione. Io mi trovo in un albergo fornito dalla compagnia Emirates”. Sensazioni da affrontare. “Siamo fuori dal centro di Dubai, ma non nego che ci sia stato un momento di tensione da parte di tutti. La prima notte c’è stato un allarme e l’avviso è arrivato sui cellulari: ci ha fatto tremare. Si sono sentiti boati, poi tutto è rientrato”.

Si aspetta il ritorno

Ora, Franca e il gruppo sono in attesa di tornare a casa: “Non sappiamo ancora quando potremo partire, attendiamo di farlo il prima possibile, ma in totale sicurezza. A parte i primi momenti di ansia, siamo abbastanza tranquilli. Ovviamente si è sempre in apprensione perché non sappiamo quando potremo tornare in Italia”.