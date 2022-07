Guanzate: fissato il funerale di Greta Curti, morta a 21 anni dopo un incidente.

La comunità di Guanzate darà l'ultimo saluto alla giovane Greta Curti, morta a soli 21 anni durante un incidente stradale verificatosi ad Appiano Gentile, nella giornata di martedì 1 agosto 2022 alle 10.30 nella chiesa parrocchiale del paese.

La giovane, residente a Guanzate al Villaggio del Bosco, stava tornando a casa nella notte tra il 24 e il 25 luglio: lavorava come cameriera al ristorante La Pinetina di Appiano Gentile. Ad accompagnarla, un collega che era alla guida di un furgone. Intorno alle 4 il mezzo si è schiantato contro il muro di via Pedrosi, una strada centrale del paese non di ampio calibro.

Sul momento le sue condizioni non avevano prestato preoccupazione ma poi Greta ha cominciato a non stare bene e ad avere forti dolori. Nulla hanno potuto per lei i sanitari: è deceduta per le lezioni interne.

