I Di Turi, famiglia nerazzurra: e l'Inter li sceglie come "simbolo" della società

I Di Turi, famiglia dal cuore nerazzurro... tanto che l'Inter li ha scelti come simbolo di fede e passione.

La loro foto sul sito dell'Inter

Dalla notte di venerdì 17 settembre, la foto di Michele Di Turi, 66 anni, presidente dell’Inter Club di Appiano Gentile, con i figli Elvis, 38 anni, Lisa, 36 anni, e la nipotina Aurora, 9 anni, è finita sul sito di Fc Internazionale e relativi canali social. Un grande onore per una famiglia che mangia, respira e vive in nero e azzurro. «Tifiamo tutti per la stessa squadra, anche mia moglie Chiara - esordisce Elvis - Anche il compagno di mia sorella, Davide, è interista». Per non parlare di Aurora, figlia di Lisa, che nel febbraio 2020 è entrata in campo a San Siro con i suoi idoli prima della partita di Coppa Italia Inter-Napoli.

