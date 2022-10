I funerali di Doriano Furceri si celebreranno giovedì ad Asso

Si celebreranno questo giovedì, il 3 novembre 2022, ad Asso i funerali del comandante dei Carabinieri Doriano Furceri ucciso a colpi di pistola giovedì scorso, il 27 ottobre, dal brigadiere Antonio Milia.

L'ultimo saluto al maresciallo dei Carabinieri Furceri si terrà questo giovedì. Di certo c'è che verranno celebrati alle 16, ma rimane ancora in dubbio il luogo in cui si terrà la celebrazione a causa del grande numero di persone che molto probabilmente parteciperà alla funzione. Infatti, le opzioni sono quelle di celebrarlo in parrocchia o in oratorio.

Asso, dunque, si prepara ad accogliere in paese un'ingente folla di persone: dalla famiglia del deceduto ai suoi cari, amici, conoscenti, ma anche alle numerose autorità tra Carabinieri, Forze dell'ordine e personalità politiche che vorranno presenziare per dimostrare vicinanza alla famiglia Furceri, ma anche per dedicare un pensiero alla famiglia dell'omicida Milia.

Originario di Palermo e una carriera in Brianza e nel Lario

Doriano Furceri, 58 anni originario di Palermo, nei suoi 35 anni di servizio è stato al comando di diverse stazioni lombarde, in Brianza e sul Lario, ha lavorato nel reparto operativo a Palermo e ha partecipato alla missione all’estero nel Kosovo. Ex comandante a Bellano, era stato trasferito ad Asso solamente lo scorso anno, nel 2021.