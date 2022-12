I Lions incontrano gli "Incredabili": auguri di Natale speciali

Auguri di Natale speciali in casa "Incredabili": i Lions hanno incontrato i ragazzi del sodalizio appianese per un momento di condivisione e amicizia.

Lions solidali e un incontro da incorniciare

Martedì 13 dicembre il club satellite di Appiano Gentile ha fatto visita ai ragazzi “Incredabili” per una serata molto sentita. "Una grande scritta campeggia nella sala che ci ha accolti: Una normale famiglia di ragazzi speciali - racconta il presidente Francesco Gallo - Abbiamo condiviso con loro un momento di festa e ci siamo fatti raccontare quello che fanno. Erano presenti le famiglie e gli animatori che aiutano e accompagnano questi ragazzi nella loro vita". È stato un momento di condivisione, non solo di doni, ma di esperienze e di amore che ha permesso di capire, ancora di più, quanto importante sia tessere la rete dei contatti per conoscere esperienze come queste che, prima ancora di “ricevere”, trasmettono energia e voglia di vivere. "Alla fine della serata eravamo tutti felici di esserci stati, così ha commentato un nostro socio all’uscita: Chiara Corbella Petrillo diceva che nella vita l’unica cosa che conta è amare ed essere amati e stasera ne ho avuto l’ennesima dimostrazione. Alla prossima incredabili amici", conclude Gallo.