"I nostri primi 50 anni": il rendez vous conviviale dei coscritti

Voglia di stare insieme, festeggiando i 50 anni: i coscritti del 1974 di Olgiate Comasco rinnovano la loro amicizia e il piacere di condividere momenti di aggregazione.

Rendez vous tra sorrisi e ricordi

Sabato 23 marzo i coscritti olgiatesi del 1974 si sono dati appuntamento per il primo ritrovo conviviale di un anno davvero speciale: quello del cinquantesimo. Ritrovo al ristorante The New Angus. Una serata che ha confermato la bellezza dello stare uniti.

Cinquant'anni da celebrare anche in altre occasioni

L'invito a partecipare è stato accolto da 31 amiche e amici della classe 1974. E dopo la serata conviviale dello scorso sabato non è escluso che i coscritti concordino ulteriori momenti di incontro, nel corso dell'annata, per celebrare i 50 anni di età.

Un gruppo unito e anche social

Dagli organizzatori del raduno della scorsa settimana anche l'invito a tenere monitorata la pagina Facebook Olgiate Comasco 1974: "Non è escluso che ci saranno altre occasioni di ritrovo. Anzi, qualcuna è già in programma...".