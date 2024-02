I Ragazzi Generazione Z in campo contro le mafie

Continua la rassegna “Ragazzi Generazione Z”, organizzata da Rgz e dal circolo culturale "Dialogo" col patrocinio del Comune di Olgiate Comasco, assessorato alla Cultura, Comune di Valmorea, assessorato Servizi sociali e Cultura, della Biblioteca della legalità e la partecipazione dell’associazione genitori "La Lanterna". Questa volta si parla di contrasto alle mafie e sensibilizzazione alla legalità.

Lotta a tutte le mafie

Nel quarto incontro della rassegna - domenica 18 febbraio alle 18 - si terrà la presentazione del libro “Lotta alle mafie”, un lavoro nato con i ragazzi e per i ragazzi, che sarà presentato dall’autrice Simona Barberio, professoressa che ha ideato la collana “RagazziGenerazioneZ”, e da Elena Daddi, insegnante, sindaco di Bregnano

e presidente del Comitato per la legalità “5 dicembre” della provincia di Como, che ha curato la prefazione. Altri interventi, inerenti il libro, saranno a cura di esperti quali Samantha Peroni, Stella Rita Emmanuele dell’Università Kore di Enna, l'avvocato Luca Intennimeo, il professor Giovanni Buscemi di Palermo, la professoressa Elvira Anzalone di Firenze.

Come far riflettere i ragazzi e sensibilizzarli alla legalità

Il volume nasce per raccontare la mafia ai ragazzi e per indurli alla riflessione mediante la lettura attenta dei contributi e la sperimentazione didattica realizzata nella terza parte del lavoro. Un lavoro sviluppato col preciso intento di sensibilizzare i giovani ai valori della legalità e alla lotta contro qualsiasi possibile forma di comportamento mafioso. Durante la serata si alterneranno altri interventi di sindaci: Simone Moretti (Olgiate Comasco), Paolo Clerici (Cadorago), Valerio Perroni (Villa Guardia), membri del “Comitato 5 Dicembre”.

La mostra fotografica dedicata a Falcone e Borsellino

In concomitanza dell’evento al Medioevo arriva la mostra fotografica itinerante dedicata a Falcone e Borsellino dal titolo “Noi siamo loro”, realizzata in occasione del trentennale delle stragi di Capaci e via D’Amelio dal Comune di Cantù in collaborazione con il Centro Studi Sociali contro le mafie, Progetto San Francesco. A Olgiate Comasco la mostra è portata dalla Città di Olgiate Comasco - assessorato alla Cultura, in collaborazione col circolo culturale "Dialogo". La mostra, a ingresso libero, sarà visitabile sabato 17 febbraio dalle 15 alle 18, domenica 18 febbraio sarà aperta dalle 15 alle 20.30. Poi dal 19 al 24 febbraio apertura per le scolaresche (su appuntamento).