I titolari del Blind Pig di Erba dopo l’incendio: “Cerchiamo lavoro per sopravvivere”

Un appello per trovare un lavoro, di qualsiasi tipo, per sopravvivere dopo il devastante incendio che ha messo in ginocchio i titolari del Blind Pig di Erba nella notte del 21 dicembre 2020.

I titolari del Blind Pig di Erba dopo l’incendio

“Siamo veramente a terra, abbiamo necessità di trovare un lavoro che ci permetta di sopravvivere… Mai fatto un appello così in tutta la nostra vita! Crediamo che il passaparola con le persone sia ancora una forma di comunicazione concreta! Siamo disponibili 24 ore su 24 per qualsiasi lavoro, se ritenete opportuno in questo momento o avete bisogno di una mano, anche saltuariamente, per favore non esitate a chiamarci”.

Questo il messaggio che Fabrizio Iacono e Damiano Gerosa del Blind Pig hanno pubblicato sulla pagina Facebook del locale a qualche settimana dal drammatico incendio scoppiato lo scorso 21 dicembre, che ha visto andare in cenere il frutto di anni di lavoro e sacrificio.

