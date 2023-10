I titolari non ci sono e la Questura sospende per 5 giorni la sala giochi

Stesso destino della sala scommesse Sani di Alzate Brianza per la sala giochi "VLT" di Cantù. Il provvedimento, come nel caso del comune erbese, è arrivato oggi, venerdì 20 ottobre 2023, dopo che gli agenti della Polizia di Stato avevano accertato più volte l'assenza dei titolari all'interno della sala giochi che invece è prevista dalla legge. Infatti, la vigente normativa prevede la presenza sul posto dei titolari e/o dei loro rappresentanti regolarmente iscritti nelle licenze del Questore, prerogativa che non è stata rispettata più volte.

Chiusi i battenti per 5 giorni

Nel caso canturino, come d'altronde successo per quello erbese, la sala giochi era gestita in loco da persone non autorizzate alla conduzione. Per questo motivo il Questore ha optato per la sospensione per 5 giorni dell'attività.