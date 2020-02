Il Coronavirus ferma il Carnevale: Regione blocca manifestazioni ed eventi

Oggi, domenica 23 febbraio, sono in programma diverse sfilate per il Carnevale. Le singole Amministrazioni stanno valutando se procedere o meno con le manifestazioni dopo l’allarme Cornavirus.

AGGIORNAMENTO 13.10 – Arriva il comunicato di Regione Lombardia: stop alle manifestazioni ed eventi di qualsiasi natura QUI I DETTAGLI.

AGGIORNAMENTO ORE 13 – Annullata la sfilata in maschera di Villa Guardia. Stesso discorso per la festa in oratorio a Civello.

AGGIORNAMENTO ORE 12.30 – Anche da Appiano Gentile arriva la comunicazione sull’annullamento della sfilata che era in programma nel pomeriggio.

AGGIORNAMENTO ORE 11 – Gli organizzatori del Carnevale canturino fanno sapere che la sfilata di oggi è stata definitivamente annullata e non verrà rimandata. Qualora l’allarme dovesse rientrare, la speranza è che la manifestazione si possa concludere con la sfilata di sabato 29 febbraio 2020.

AGGIORNAMENTO ORE 10 – “A titolo esclusivamente preventivo, il Prefetto e il Sindaco di Como hanno condiviso l’opportunità di sospendere la manifestazione di oggi prevista per festeggiare il Carnevale”, fa sapere Palazzo Cernezzi in una nota. Stessa decisione presa a Cantù e Montano Lucino. Al momento risulta confermato il Carnevale ad Appiano Gentile.

ORE 9.30 – A meno di comunicazioni dell’ultima ora da parte della Prefettura, il Carnevale a Cantù e Appiano Gentile andrà in scena.

Il Coronavirus non ferma il Carnevale a Cantù e Appiano Gentile

L’allarme Coronavirus in Lombardia non ferma gli organizzatori del tradizionale appuntamento canturino. Oggi, domenica 23 febbraio alle 14, resta quindi confermato il ritrovo in piazza Volontari della Libertà per l’avvio della terza sfilata del Carnevale Canturino.

Decisione identica ad Appiano Gentile. La sfilata parte in piazza Libertà dalle 14.30. Come sempre ci saranno stelle filanti, coriandoli e maschere.

Notizia in continuo aggiornamento