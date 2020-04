Il dono della BCC Cantù, 50mila euro per gli ospedali comaschi: “Soldi per chi deve guarire e vivere”

Nell’ambito della campagna di raccolta fondi per l’emergenza coronavirus promossa dalla Fondazione Provinciale della Comunità Comasca onlus c’è un altro importante passo in avanti nel tentativo di aiutare gli ospedali del territorio a reggere una situazione così drammatica: ieri, 22 aprile, sono stati donati all’ospedale Valduce di Como altri 100mila euro utili per l’acquisto di 4 monitor multiparametrici, 20 broncoscopi, farmaci e dispositivi di protezione individuale.

LEGGI ANCHE –> Raccolti fondi per gli ospedali comaschi. Fondazione Comasca: “Ecco cosa è stato acquistato”

Il dono della BCC Cantù

A tale somma si è arrivati anche grazie all’importante donazione di 50mila euro effettuata dalla BCC di Cantù.

Al proposito, il presidente Angelo Porro si è così espresso: “Come diciamo spesso, il logo BCC, che si affianca al nome storico di Cassa Rurale ed Artigiana, per noi ha assunto il significato di “Banca Cooperativa della Comunità”. E mai come in questi momenti la Comunità diventa il luogo dove tradurre in interventi concreti la costruzione del “bene comune” richiamata nel nostro statuto sociale. La Fondazione Comasca ha raccolto l’urgenza dell’intervento richiesto dall’Ospedale Valduce di Como e ci ha chiesto un aiuto altrettanto urgente. Il Consiglio di Amministrazione della Banca ha deliberato in ventiquattro ore. Sappiamo che questi soldi vanno nell’unica direzione di aiutare chi, in questo momento, nel nostro territorio, ha bisogno di aiuto per vivere e guarire”.