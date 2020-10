Il leghista Zoffili positivo al Coronavirus: “Sintomi blandi, sto bene. Continuerò a lavorare anche da casa”

Il leghista erbese, Eugenio Zoffili, deputato alla Camera, è risultato positivo al Coronavirus.

Il leghista Zoffili positivo al Coronavirus

Tampone positivo per il deputato del Carroccio Eugenio Zoffili, braccio destro insieme al canturino Nicola Molteni, di Matteo Salvini. Tanto che nelle ultime settimane si è speso in prima persona in Sardegna per impedire lo sbarco di nuovi migranti da una nave Ong. L’erbese infatti è coordinatore della Lega in Sardegna e si stava occupando del tour della campagna elettorale in via delle comunali.

Ad annunciarlo è lui stesso tramite un post su Facebook: “Tampone positivo, cari amici. Non preoccupatevi per me, sintomi blandi, sto bene. Continuerò a lavorare anche da casa. Vi voglio bene”.

Zoffili, 41 anni, è stato eletto alla Camera nel 2018. E’ presidente del Comitato parlamentare di controllo sull’attuazione dell’accordo di Schenghen, di vigilanza sull’attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione. E’ anche componente della Commissione Affari Esteri e Comunitari.