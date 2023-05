Il libro dell'ex sindaco va a ruba: già raccolti 3mila euro per la parrocchia di don Giusto

Il libro dell'ex sindaco di Appiano Gentile, Giovanni Pagani, va a ruba: già raccolti 3.000 euro in dono alla parrocchia di don Giusto Della Valle.

Pienone alla presentazione del libro dell'ex sindaco Pagani

Più di 200 persone erano presenti, nella mattinata di ieri, alla presentazione del romanzo scritto da Pagani nell'area feste del parco di Villa Rosnati. L'opera racconta dell'assedio di Sarajevo dal punto di vista di un giornalista spagnolo. La storia di fantasia è però corredata da fatti e personaggi reali, incontrati direttamente dallo stesso Pagani durante le sue missioni di volontariato, dal 1996 in avanti. E’ in nome di don Renzo Scapolo, in nome di un’amicizia profonda con un campione dell’accoglienza che l’ex sindaco appianese Giovanni Pagani, 74 anni, ha vinto le sue resistenze e si è trasformato in scrittore. Scrittore di guerra, scrittore di pace con un romanzo dal titolo "Non buttate via niente. Storie di vita e di resistenza umana dall’assedio di Sarajevo" ("Bellavite" editore). "Non ho mai avuto ambizioni letterarie, non sono mai stato portato alla letteratura - confessa Pagani - Questo libro è, più che altro, per obbedire a una esplicita richiesta di don Renzo. Con lui sono stato tante volte a Sarajevo, 15 missioni di volontariato a partire dal 1996. Ho cercato di dare il mio contributo come persona e come medico, sfruttando le ferie che mi erano concesse". Il ricavato della vendita servirà a sostenere la parrocchia di Rebbio.