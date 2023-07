Il maltempo ha colpito ancora il nostro territorio: dopo gli ingenti danni della scorsa notte, tra martedì 11 e mercoledì 12 luglio, anche oggi le forti precipitazioni e il vento hanno dato diversi grattacapi ai Vigili del fuoco nel Comasco.

Il maltempo colpisce ancora: 70 interventi nella notte per i Vigili del fuoco

Il comando di via Valleggio a Como segnala una 70ina di interventi tra alberi caduti, rami pericolanti e allagamenti. Una ripetizione, insomma, di quanto successo la notte precedente.

Le zone più colpite rimangono quelle di Como, Cantù, Villa Guardia, per fare qualche esempio. Ma il bollettino dei danni coinvolge in realtà quasi tutta la provincia. Nessun evento particolarmente dannoso, come specificano i Vigili del fuoco, ma davvero tanti interventi tecnici urgenti per la rimozione di alberi spezzati a metà e rami pericolanti.

Molte piante, infine, hanno causato danni a diverse abitazioni sul territorio cedendo alla forza del vento e cadendo sugli edifici. Un'altra nottata e un'altra mattinata di lavoro intenso quindi per i pompieri.