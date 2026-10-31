Il parco riapre dopo la tromba d’aria

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Bellagio, il parco San Giovanni riapre le sue porte: diramata un’ordinanza che sancisce la riapertura. L’area era stata colpita da una tromba d’aria in estate.

Interventi pressoché conclusi

Lavori praticamente conclusi, riapre il parco di San Giovanni. Il sindaco Angelo Barindelli ha infatti diramato un’ordinanza in cui si sancisce la riapertura del parco che in estate era stato colpito da una violenta tromba d’aria.

Il vento aveva danneggiato gravemente una dozzina di piante e anche parte del vialetto. Ora, dopo che i lavori sono stati eseguiti, ecco la bella notizia: le porte dell’area verde tornano ad aprirsi.

Consulto con l’agronomo

Una riapertura che avviene “previo transennamento della piccola porzione di vialetto ancora da risistemare”, viene riferito nell’ordinanza. Gli alberi abbattuti sono stati rimossi e quelli pericolosi messi in sicurezza anche grazie al consulto con l’agronomo Luigi Bonanomi.