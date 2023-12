Il parroco ferma le truffe delle finte buste di Natale

Le truffe natalizie sono all’ordine del giorno, anche in chiesa. In settimana qualcuno ha distribuito in un paio di cassette postali di alcuni cittadini una busta augurale con l’intestazione della parrocchia di Sant’Andrea di Montano Lucino, riportando la raccolta di offerte natalizie per la parrocchia.

Truffe delle finte buste di Natale: don Alberto allerta i parrocchiani

In realtà si è trattato di un raggiro, perché la parrocchia non aveva organizzato alcuna distribuzione finalizzata alla raccolta di offerte natalizie. Prontamente, il parroco, don Alberto Clerici ha diffuso un messaggio ai suoi parrocchiani con la finalità di prevenire eventuali truffe, avvisando che nessuno è stato autorizzato dalla parrocchia alla distribuzione delle buste, né tanto meno alla raccolta di soldi per la comunità parrocchiale.

