Il ristorante Tarantola nella Guida Gambero Rosso

Il Ristorante Tarantola di Appiano Gentile è stato inserito nella Guida Gambero Rosso 2025, un riconoscimento alla creatività dello chef Vittorio Tarantola e del suo team, che lavorano con impegno per offrire un'esperienza culinaria d'eccellenza.

Riconoscimento al Ristorante Tarantola

La Guida Gambero Rosso, una delle pubblicazioni più autorevoli nel mondo della gastronomia, valuta e seleziona i migliori ristoranti d’Italia, offrendo un punto di riferimento per appassionati e professionisti del settore. Nata nel 1986, si distingue per il suo sistema di valutazione rigoroso, basato su una scala di "forchette" per i ristoranti e "bicchieri" per le cantine, premiando l’eccellenza nella cucina, nel servizio e nell’accoglienza. Questo traguardo si aggiunge a quello del 2018, quando il locale era già stato inserito nella guida Golosaria; quest'anno un ulteriore plus: Tarantola ha infatti ottenuto il Faccino Radioso, segno della qualità dei piatti proposti.

Golosaria è un’altra delle Bibbie dell’enogastronomia, si tratta infatti della guida ideata da Paolo Massobrio e si distingue per il suo focus sulla qualità e originalità delle proposte gastronomiche. Il locale ha ottenuto anche il prestigioso Faccino Radioso quest'anno, simbolo di eccellenza per la guida. Non solo premia la cucina, ma valorizza anche le storie e la passione dietro le attività gastronomiche, ponendo l'accento sull’autenticità e l’innovazione.

"Motivo di grande orgoglio"

"Ricevere questi riconoscimenti, sia dalla Guida Gambero Rosso 2025 che dalla Guida Golosaria con il Faccino Radioso, è per noi motivo di grande orgoglio - commenta lo chef - Sono il risultato dell'impegno costante del nostro team e della passione che mettiamo ogni giorno nel nostro lavoro, unendo la tradizione alla creatività. Ci motivano a continuare su questa strada, cercando sempre di offrire un’esperienza che vada oltre il semplice pasto. Un ringraziamento speciale a tutta la squadra e ai nostri ospiti che ci accompagnano in questo percorso".

Il ristorante

Il ristorante, immerso nel verde del Parco Pineta di Appiano Gentile, è un luogo che unisce tradizione e innovazione. L’attività nasce da Italo Benito Tarantola, fondatore, che ha trasmesso ai figli Amalia, Mara e Vittorio l'amore per la ristorazione. Cresciuto nel panificio di famiglia, Italo ha aperto un ristorante ispirato alle osterie di un tempo, dove le famiglie potevano godere di piatti semplici ma curati. Oggi, Vittorio ha trasformato quella trattoria in un punto di riferimento per la cucina creativa. Il ristorante Tarantola accoglie i propri ospiti con tavoli all’aperto nel bosco durante l'estate e in sale interne con camino durante l'inverno, offrendo uno spazio accogliente e intimo. L’inserimento nella Guida Gambero Rosso conferma il valore del lavoro del team, che continuerà a proporre piatti in cui tradizione e innovazione si incontrano.