Il vento forte fa una vittima in Lombardia

Tetti scoperchiati dal forte vento: tragedia in Valtellina, morta un donna colpita dai detriti. Come riportano i colleghi di primalavaltellina.it una donna di 77 anni è stata colpita dai frammenti di uno dei diversi tetti scoperchiati dal vento a Traona (SO).

Tragedia in Valtellina, morta un donna colpita dai detriti

Le condizioni della pensionata stando a quanto si è appreso, sono subito apparse disperate. I soccorritori sono giunti sul posto con diverse ambulanze della Croce Rossa insieme ai vigili del fuoco. Il personale ha provato a strappare alla morte la pensionata, residente nella zona. Purtroppo le ferite riportate dalla 77enne si sono rivelate troppo gravi e il medico non ha potuto far altro che constatarne il decesso. Nel frattempo anche alcuni cavi della linea elettrica sono stati tranciati.

L’allerta anche nel Comasco

Nella giornata di ieri la Sala Operativa della Protezione Civile della Lombardia ha emesso una nuova allerta arancione per la zona del Lario, delle prealpi Occidentali e non solo. Interessata la provincia di Como. Raffiche in pianura e in quota. Il consiglio è di prestare la massima attenzione soprattutto in montagna: il vento soffierà fino a 140 chilometri all’ora. Il primo intervento dopo le 10 una squadra di pompieri con l’autoscala si è recata in centro, in piazza Grimoldi a Como, per mettere in sicurezza alcune tegole (QUI I DETTAGLI).