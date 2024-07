Impresa riuscita per il "Cam", raggiunta la Capanna Margherita

Coltivavano questo segno sin dal mese di gennaio e finalmente si è trasformato in realtà: nove soci del "Cam" di Appiano Gentile alla Capanna Margherita.

Due giorni sul Monte Rosa col "Cam"

Non era nel programma delle attività ma alcuni soci dello storico sodalizio ci stavano pensando ormai da qualche anno e così, sabato 13 luglio, in nove sono partiti alla volta di Gressoney dove si sono incontrati con le loro due guide. "Siamo saliti con gli impianti di risalita fino al luogo della partenza - spiega Stefano De Spirito - Dopodiché, due ore e mezza di cammino fino a raggiungere la Capanna Gnifetti, situata sul versante valdostano del Monte Rosa". Una prima tappa che li ha visti seguire il ghiacciaio.

Poi, partenza, il giorno successivo, alle 5.15, per il secondo tratto. "Più impegnativo con un dislivello di circa 900 per un percorso della durata di quattro ore. In sé la camminata non è complessa ma bisogna sempre prestare attenzione. Noi avevamo delle ottime guide".

Prossimo appuntamento con la conviviale

Dopo tante fatiche, però, non poteva certo mancare la classica "Cena di mezza estate". Una conviviale entrata ormai nella tradizione del "Cam". I soci del gruppo, quest'anno, di troveranno a festeggiare insieme, a Perledo, sabato 20 luglio.