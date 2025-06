In carcere per omicidio la professoressa delle medie di Appiano

In carcere per omicidio la professoresse delle medie di Appiano Gentile.

Dopo l'omicidio , esterrefatti i colleghi e la dirigente scolastica

“Se penso a lei non potrei mai associarla a quanto successo”. Luisa Lodi, dirigente scolastica dell’istituto comprensivo di Appiano Gentile è scossa. E come lei anche il corpo docenti. Elena Pagani, 41 anni, professoressa di inglese a tempo determinato alla scuola secondaria di primo grado, per le classi prime e seconde, infatti, è stata sottoposta a fermo, nella serata di lunedì 9 giugno, per l'omicidio del suocero Romolo Baldo. I due vivevano nella stessa villetta a schiera a Saronno insieme al figlio dell'86enne, compagno della donna. L’uomo è stato ucciso nella mattinata di lunedì mentre si trovava ancora disteso sul letto matrimoniale e a colpirlo con sette coltellate sarebbe stata Pagani.

"Siamo senza parole"

“La notizia mi lascia basita e senza parole – prosegue la dirigente scolastica – Sono senza parole e non credo si possa commentare un fatto simile. La aspettavamo martedì mattina per uno scrutinio ma non si è presentata: temevamo che le fosse successo qualcosa. Abbiamo fatto la surroga e abbiamo provato a telefonarle più volte senza ottenere risposta. Solo dopo, in serata, ho saputo quanto accaduto. ci siamo trovati in un cortocircuito di cui non riusciamo a capacitarci. ”. Pagani aveva iniziato a lavorare nell’istituto scolastico di Appiano Gentile, che raggruppa anche i plessi situati a Veniano, Bulgarograsso e Oltrona di San Mamette da quest’anno scolastico, ovvero dal mese di settembre. “Era un insegnante normale e non riesco a capacitarmi. Certamente non avrei mai potuto associarla a un caso di omicidio. Una professionista seria e preparata. Ha sempre dimostrato impegno e i colleghi l'hanno ringraziata con un applauso, durante l'ultimo collegio docenti, perché aveva tenuto alcuni corsi di inglese per i colleghi”.

La lettera dei vicini di casa

I vicini di casa di Romolo Baldo, residenti del complesso "Domus Verde di Saronno", hanno scritto una lettera di cordoglio dopo la tragedia che li ha sconvolti.

Con profondo dolore e grande commozione, tutti i residenti della Domus Verde di Saronno si stringono attorno alla famiglia di Romolo Baldo, colpita da questa drammatica tragedia. In questi momenti così drammatici, il silenzioso affetto e la vicinanza umana diventano un faro di speranza e di conforto per chi soffre. Romolo Baldo, persona stimata e amata da chiunque lo conoscesse, lascia un vuoto incolmabile nei cuori di quanti hanno avuto la fortuna di incrociare il suo cammino. La sua gentilezza, la sua generosità e il suo sorriso rimarranno per sempre nel ricordo di tutti noi Ti siamo vicini con tutto il nostro affetto, Romolo. Il tuo ricordo vivrà in ogni angolo di questo luogo che hai amato.

Cassina Ferrara ancora sotto choc

Il quartiere residenziale di Cassina Ferrara, sempre tranquillo, con numerose famiglie con figli piccoli che giocano nel parchetto con l’area cani a due passi dalla scuola primaria Damiano Chiesa, è sprofondato lunedì, nell’ora di pranzo, in un incubo: in una delle numerose villette a schiera di via Pio XI si è infatti consumato un omicidio efferato, quello dell’86enne Romolo Baldo, ucciso con sette fendenti nella camera da letto dalla nuova Elena Pagani, 41enne. In questi ultimi giorni la via ha cambiato volto: un silenzio spettrale circonda la villetta dell’omicidio, dove non è raro trovare in ogni ora gli inviati delle emittenti televisive nazionali con le telecamere puntate su quella villetta con giardino, in cui prima era frequente vedere l’86enne Romolo Baldo seduto all’aria aperta, intento a chiacchierare con i vicini o a curare il prato. L’immagine di un idillio famigliare apparentemente perfetto si è schiantata contro un incubo che nessuno avrebbe mai voluto vivere.