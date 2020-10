Far rispettare le regole, sdrammatizzando una situazione che vede la Lombardia ancora colpita dai contagi (QUI I DATI DI IERI). Un edicolante di Cantù ha deciso di appendere un simpatico cartello all’esterno del suo negozio per invitare ad indossare la mascherina.

In edicola senza mascherina? A Cantù solo se sei un’attrice di Hollywood

“Possono entrare senza mascherina SOLO:

– Angelina Jolie

– Scarlett Johanson

– Jennifer Lopez

– Blake Lively

– Keira Knightley

Non sei una di loro? Mi spiace! METTITELA!!

Nell’attesa di vedere attrici di Hollywood comprare un giornale nella città canturina, meglio rispettare le regole. Protagonista della simpatica trovata, che fa scappare un sorriso, è l’edicola di Ivano Pellizzoni, situata in via Alciato a Cantù. Un modo per ricordare a chiunque (o quasi), quanto sia importante indossare i dispositivi di protezione con l’obiettivo di limitare il propagarsi del contagio.