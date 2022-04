l'intervento

Due anziani sono stati soccorsi e portati in ospedale per bruciature e intossicazione da fumo.

In fiamme un'abitazione a Casnate: salvi per miracolo due anziani.

Maxi intervento dei Vigili del Fuoco questa mattina, martedì 19 aprile 2022, a Casnate con Bernate. In via Ortigara infatti ha preso fuoco verso metà mattina un'abitazione nella quale vive una coppia di anziani. Avvistato il fumo, i vicini di casa hanno immediatamente chiamato i soccorsi. Sul posto sono arrivate due squadre di pompieri da Como e da Cantù che hanno lavorato ininterrottamente fino a pochi attimi fa per spegnere l'incendio che si era propagato tra le stanze e gli arredi.

I due anziani sono stati messi in salvo e affidati alle cure del 118 che li ha trasportati in ospedale per via di alcune bruciature e da una forte intossicazione da fumo. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per permettere le operazioni di soccorso. Presenti anche gli operatori della Protezione civile di Casnate con Bernate e i Carabinieri di Cantù.

