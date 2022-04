Nella notte

Sono stati ingenti i danni delle fiamme.

Incendio alla Iemoli Trasporti di Cadorago: Vigili del Fuoco al lavoro tutta la notte.

Incendio alla Iemoli Trasporti di Cadorago

Un incendio, intorno all'1.30 di questa notte, tra venerdì 29 e sabato 30 aprile, ha sconvolto la Iemoli Trasporti di Cadorago. A intervenire é stata una squadra dei Vigili del Fuoco del comando di Como che hanno dovuto faticare per spegnere le fiamme all'interno di un capannone in uso dall'azienda. Le fiamme hanno interessato parte del magazzino dove c'erano pacchi di pasta e altri alimenti stoccati. Le operazioni di spegnimento sono proseguite fino a mattina. I pompieri hanno continuato le operazioni di smassamento per evitare nuovi focolai.