Incendio in via Rosselli, nuovo focolaio: intervengono i Vigili del fuoco

Incendio in via Rosselli, a Olgiate Comasco, nuovo focolaio: intervengono i Vigili del fuoco.

Incendio in via Rosselli, ancora paura

Due mezzi dei Vigili del fuoco sono intervenuti questa sera, martedì 30 settembre, verso le 18.40, per fermare un focolaio divampato all’interno di uno degli appartamenti coinvolti dal tremendo incendio che si è sviluppato nel tardo pomeriggio di ieri, lunedì 29 settembre. La situazione, è bene precisarlo, è sotto controllo e non ci sono pericoli per le persone, dato che il complesso è stato sgomberato. Gli uomini dei Vigili del fuoco hanno comunque messo in sicurezza, nuovamente, l’edificio. La strada, inoltre, è stata, chiusa al transito veicolare per poi essere riaperta verso le 19.30. Sul posto, per sicurezza, è comunque rimasto un mezzo dei Vigili del fuoco.

Sindaco ancora sul posto

Come già venuto ieri e questa mattina, anche nella serata di oggi, presente il sindaco Simone Moretti. Il primo cittadino è in stretto contatto con le Forze dell’ordine e si sta muovendo per garantire sostegno alle famiglie. Attualmente sono nove i nuclei fuori da casa, per un totale di una ventina di persone. Tutti i coinvolti hanno trovato una sistemazione provvisoria e domani l’Amministrazione comunale valuterà se avviare una mobilitazione pubblica per garantire aiuto.