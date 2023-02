Incidente a Cantù: il 50enne deceduto è Gianluca Bartesaghi

Canturino, operaio di 50 anni, residente a Vighizzolo, sposato con sua moglie Lorena: Gianluca Bartesaghi è rimasto vittima di un malore lunedì 7 febbraio 2023, quando era alla guida della sua auto in via Milano. La famiglia, gli amici, i cari e tutta la città piange la sua scomparsa.

La ricostruzione dei fatti ormai è nota: Gianluca si trovava sulla sua Citroen C1 quando ha accusato improvvisamente un malore, probabilmente un arresto cardiaco. A quel punto ha perso il controllo dell'auto andando ad impattare contro il muretto che costeggia la carreggiata di via Milano, all'altezza del ristorante Pane e Trita.

Sul posto i soccorsi, anche l'elicottero, il massaggio cardiaco e i continui tentativi di rianimazione. Il trasporto in massima urgenza al San Gerardo di Monza, dove purtroppo Gianluca non ce l'ha fatta.

In tanti hanno ricordato Gianluca: persona socievole e sempre sorridente. Tra questi c'è anche l'onorevole Nicola Molteni che ha celebrato il matrimonio tra Gianluca e sua moglie Lorena.

"Senza che ci conoscessimo mi hai concesso l’onore e il privilegio di celebrare il tuo matrimonio con la tua amatissima Lorena. Una bellissima giornata, per voi indimenticabile e di festa, per me l’emozione di unire due persone speciali. Da lì è nata la nostra amicizia, vera, profonda e sincera consacrata nella nostra Cantù e per la nostra squadra del cuore, la tua passione. E oggi, all’improvviso, con immenso e straziante dolore ti salutiamo caro Gianluca. Sempre sorridente, leale, gioioso. Domenica sera il nostro ultimo messaggio a celebrare ovviamente la vittoria nel derby. Perdo un amico, ci lascia un figlio generoso e buono della nostra comunità canturina. Buon viaggio Gianluca, veglia sulla tua Lorena".