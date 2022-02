In via San Giuseppe

L'impatto intorno alle 10.20 di oggi.

Dopo lo scontro in via per Alzate che nelle prime ore di questa mattina, mercoledì 16 febbraio 2022, ha rallentato il traffico, alle 10.20 c'è stato un altro incidente a Cantù.

Incidente a Cantù, soccorso in codice rosso un uomo

A scontrarsi sono state due auto. Sul posto si sono precipitate automedica e Cri di Cantù, insieme a loro anche Vigili del fuoco e Polizia locale. Dopo le prime cure, da giallo il codice di rientro in ospedale è passato a rosso. All'ospedale Sant'Anna per accertamenti è finito un uomo di 58 anni che aveva accusato un malore. Le sue condizioni non sarebbero tali da metterlo in pericolo di vita.