Due feriti sono stati estratti dalle lamiere dell’auto, questa mattina, sabato 13 marzo 2021, a Cermenate.

Incidente a Cermenate: due feriti estratti dalle lamiere

L’episodio si è verificato in via Montesordo, all’altezza del civico 25, intorno alle 9.45. A scontrarsi sono state due auto. Sul posto, oltre ai sanitari, sono intervenuti i Vigili del fuoco di Lomazzo che hanno estratto due feriti della lamiere. Tre le persone coinvolte nell’incidente: un giovane di 22 anni, un uomo di 48 e una donna di 67. Nonostante l’enorme spavento, nessuno sarebbe in pericolo di vita. Un ferito è stato trasportato all’ospedale Sant’Anna in codice giallo, l’altro in codice verde a Cantù. Spetterà poi ai Carabinieri di Cantù ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto.

Impatto anche a Figino

E’ stata una mattinata caraterizzata dagli incidenti. Intorno alle 10.40 infatti c’è stato anche uno scontro tra auto e moto a Figino. I soccorsi sono stati allertati in codice rosso con ambulanza e automedica. Anche in questo caso, opo le prime cure sul posto, è stato scongiurato il peggio.