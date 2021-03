Nella mattinata di oggi, intorno alle 10.40, c’è stato un incidente a Figino Serenza.

Incidente a Figino: scontro tra auto e moto

L’impatto tra una moto e una vettura è avvenuto in via Como. I soccorsi sono stati allertati in codice rosso con ambulanza e automedica. Dopo le prime cure sul posto, è stato scongiurato il peggio: il ferito, un uomo di 45 anni, non sarebbe in pericolo di vita. E’ stato trasportato in codice giallo all’ospedale.