Incidente a Cermenate: scontro tra auto e moto, ferito 27enne

Intorno alle 13.20 di oggi, venerdì 18 giugno 2021, si è verificato un incidente a Cermenate.

Incidente a Cermenate

I soccorsi sono stati allertati d'urgenza in via Castello. L'incidente che ha visto coinvolte una jeep e una moto si è verificato alla rotonda all'intersezione con via Volta. Sul posto si sono precipitate la Croce Azzurra di Cadorago e l'automedica: il 27enne alla guida della moto è stato portato in ospedale in codice giallo. Presenti sul posto gli agenti della Polizia Locale per i rilevamenti del caso.