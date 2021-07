Incidente a Cermenate, si ribalta con l'auto SIRENE DI NOTTE

Ecco che cos'è successo nella notte tra il 22 e il 23 luglio 2021 e come si sono mossi i soccorsi in Provincia.

Incidente a Cermenate, si ribalta con l'auto

Oltre allo scontro tra auto e moto a Cantù, che ha visto un 27enne, ferito, essere trasportato all'ospedale di Lecco, da segnalare anche un incidente, di lieve entità, a Cermenate. L'episodio è avvenuto intorno alla 1.50, in via Europa Unita. Sul posto è arrivata la Cri di Lomazzo che ha soccorso un 28enne in codice verde. Un terzo incidente si è poi verificato ad Appiano Gentile, dove un uomo di 33 anni è finito contro un ostacolo. Soccorso, è stato trasportato in codice verde all'ospedale Sant'Anna.

Da segnalare poi un'intossicazione da farmaci a Limido Comasco, per una giovane di 25 anni, e una lite a Como, poco prima di mezzanotte.