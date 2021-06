Incidente a Como, interviene l'elisoccorso SIRENE DI NOTTE

Ecco cos’è successo nella notte tra il 18 e il 19 giugno 2021 e come si sono mossi i soccorsi in provincia.

Incidente a Como, interviene l'elisoccorso

Grave incidente intorno alla 1.42, a Tavernola, in via Asigo, all'altezza del civico 71. Sul posto automedica, ambulanza e anche l'elisoccorso. A scontrarsi un'auto e una moto. Due le persone coinvolte nell'impatto: un uomo di 33 e uno di 58 anni. Le condizioni di un ferito sarebbero molto gravi, tanto che è stato trasportato in codice rosso, rientro all'ospedale in codice giallo invece per l'altro uomo. Per la ricostruzione della dinamica sono intervenuti i Carabinieri di Como.

Da segnalare anche una lite a Carbonate, in via Alessandro Volta. Coivolti due uomini di 34 e 44 anni. La Cri di Varese ha trasportato una persona in codice verde all'ospedale.