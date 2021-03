Soccorsi allertati d’urgenza poco prima delle 15 di oggi, giovedì 11 marzo 2021, per un incidente a Tavernerio.

Incidente a Tavernerio investito un ciclista di 18 anni

Secondo quanto è stato possibile ricostruire, un ciclista di 18 anni sarebbe stato urtato da un’auto, all’altezza di uno dei tornanti della frazione di Ponzate, al confine con Civiglio. Sono intervenute sul posto la Cri di San Fermo, l’automedica e i Carabinieri di Como che avranno il compito di stabilire l’esatta dinamica dell’accaduto. Dopo le prime cure sul posto, il giovane è stato trasportato in codice giallo all’ospedale. Non sarebbe in pericolo di vita.