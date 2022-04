Incidente a Valbrona: il motociclista 29enne che non ce l'ha fatta era Lorenzo Casonato

la fatalità

Il giovane era residente a Monza.

E' Lorenzo Casonato, 29 anni, residente a Monza, la vittima del tragico incidente avvenuto nel pomeriggio di ieri, domenica 10 aprile 2022, a Valbrona.

Il giovane motociclista, nato a Monza e residente nella città brianzola, ieri intorno alle 16.30 si trovava in sella al suo motociclo quando ha urtato il marciapiede di via Vittorio Veneto a Valbrona, località Osigo, al confine con il lecchese. Dopo l'urto con il marciapiede il 29enne è caduto rovinosamente a terra: un impatto violentissimo tanto che i soccorsi si sono mobilitati immediatamente in codice rosso.

Sul posto sono intervenuti gli uomini della Croce rossa di Asso ed è arrivato anche l'elisoccorso da Milano. Purtroppo però per il giovane monzese non c'è stato nulla da fare. I soccorritori non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.