Incidente ad Albavilla: il ferito resta ricoverato in Terapia intensiva

Resta ricoverato in Terapia intensiva generale l'uomo che ieri ha avuto un incidente ad Albavilla.

Incidente ad Albavilla: il ferito è stabile

L'impatto è avvenuto ieri, venerdì 12 aprile 2024, intorno alle 16.15, sulla strada Provinciale. A scontrarsi un'auto e una moto, il centauro, un giovane di 34 anni, ha avuto la peggio. Sul posto si è alzato in volo l'elisoccorso, che l'ha trasportato all'ospedale di Varese, in codice rosso. Al momento il ferito resta ricoverato in Terapia intensiva generale.