Un piccolo incidente ma un grande spavento per una bimba di soli 8 anni.

Incidente ad Albavilla, paura per una bimba di 8 anni

L’episodio è avvenuto oggi, 27 agosto 2020, in via Prealpi ad Albavilla. Erano circa le 11.55 quando due auto si sono scontrate. Un incidente di lieve entità che ha spaventato la piccola a bordo di una delle due vetture. Sul posto è quindi arrivata la Cri di Lipomo. Fortunatamente non c’è stato nemmeno bisogno del trasporto in ospedale: la bambina sta bene. Tanta paura quindi, ma tutto si è risolto nel giro di pochi minuti.

LEGGI ANCHE >> Gli Amici di Monsignor Aristide Pirovano ricordano il presidente Enrica Sangiorgio