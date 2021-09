Incidente ad Appiano Gentile: scontro tra auto e scooter.

Attimi di paura questo pomeriggio, mercoledì 1 settembre 2021, qualche minuto prima delle 15 quando un'auto e uno scooter si sono scontrati. L'incidente è avvenuto all'incrocio tra via delle Strette e via Martiri delle Foibe ma la dinamica è ancora al vaglio della Polizia Locale di Appiano intervenuta in posto. Lievemente ferito il conducente dello scooter, un uomo di 30 anni, soccorso dalla Sos di Appiano con il team dell'auto medica. L'uomo per precauzione è stato trasportato in ospedale a Tradate in codice verde.