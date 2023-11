Incidente ferroviario a Inverigo: il 38enne investito è ancora in terapia intensiva

Non migliorano le condizioni dell'uomo di 38 anni che ieri è rimasto coinvolto nell'incidente ferroviario che ha svegliato Inverigo e dintorni di soprassalto. L'uomo, residente a Carugo da due anni, risponde al nome di Gabriele Vincenzi ed è il nipote del sindaco di Inverigo, Francesco Vincenzi.

L'incidente

Secondo le prime ricostruzioni l'uomo stava attraversando i binari all'altezza del passaggio a livello di via Magni prima dell'arrivo del treno quando sarebbe inciampato e non avrebbe fatto in tempo a rialzarsi prima dell'arrivo della locomotiva, la quale a sua volta non ha fatto in tempo a fermare la sua corsa prima di colpire l'uomo.

Immediata la chiamata ai soccorsi: sul posto si sono precipitati un'auto medica, due ambulanze e anche l'elisoccorso, oltre che i Vigili del Fuoco. La situazione è apparsa fin da subito gravissima, tanto che l'elisoccorso è ripartito alla volta dell'ospedale in codice rosso, ovvero la massima urgenza.

Il 38enne, portato al San Gerardo di Monza risulta ancora in terapia intensiva e in pericolo di vita.