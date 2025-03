Incidente in moto, addio a Thomas Imperial

Incidente in moto a Montano Lucino, addio a Thomas Imperial.

Incidente in moto, addio a Thomas

Aveva 37, risiedeva a Bulgarograsso ed era papà di tre figli Thomas Imperial, il centauro deceduto questa mattina, giovedì 6 marzo, a Montano Lucino a causa dell'impatto con una vettura. Nel 2022 Imperial si era candidato con la lista "Bulgaro Nuova" e aveva così partecipato alle Elezioni comunali. Di professione era fisioterapista e lavorava in Svizzera. "Siamo addolorati per quello che è accaduto - interviene il sindaco Fabio Chindamo - Siamo vicini a tutta la sua famiglia in questo momento drammatico”.

I funerali

I funerali di Thomas Imperial si terranno sabato 8 marzo, alle 10, nella chiesa di Sant’Agata, a Bulgarograsso. Domani, venerdì 7 marzo, invece, alle 20.30, la recita del rosario in parrocchia. La camera ardente è allestita nella Casa funeraria Cincera in via Agnelli 1 a Bizzarone.