Incidente in moto, soccorso in codice giallo un 14enne

Il 14enne era alla guida di una moto, cinquantino di cilindrata, quando è uscito di strada in via De Gasperi, ad Appiano Gentile.

Codice giallo per il 14enne

Intorno alle 17 di oggi, giovedì 20 febbraio, soccorsi allertati per un incidente, una caduta da moto. Sul posto Un’ambulanza della Croce rossa di Lurate Caccivio e un’auto medica. Allertati anche i Carabinieri e Vigili del fuoco. Il giovane di 14 anni rimasto coinvolto è stato soccorso in codice giallo e trasportato in ospedale.

Parrebbe che il 14enne, all’altezza di una curva, sia finito in una riva, nel bosco, in via De Gasperi, strada secondaria del paese.