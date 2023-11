Incidente in via Battisti, ciclista deceduto

Terribile incidente, nel pomeriggio di oggi, sabato 25 novembre, a Solbiate con Cagno.

Ciclista travolto da un’auto

È successo poco dopo le 14.30, in via Cesare Battisti. I soccorsi, in codice rosso, si sono precipitati sul luogo dell’incidente. Automedica, ambulanza della pubblica assistenza Sos di Olgiate Comasco e anche l’elisoccorso sono intervenuti prontamente per soccorrere un ciclista che risulta essere stato travolto da un’auto.

La moglie del sindaco ha tentato di rianimare il ciclista

È intervenuta anche la moglie del sindaco di Solbiate con Cagno, Federico Broggi. La donna, medico, ha tentato di rianimare il ciclista, purtroppo non c'è stato nulla da fare. A quanto risulta, il ciclista, su una bicicletta da corsa, è stato investito da un’automobile che proveniva da Albiolo.