Incidente nel tunnel: arrestato Andrea Valsecchi per duplice omicidio stradale

Andrea Valsecchi, il 31enne alla guida del Ford Ranger che lo scorso marzo impattò contro una Golf uccidendo due persone nel tunnel di Pusiano, è stato arrestato per duplice omicidio stradale a Cesana Brianza.

Nel corso del tardo pomeriggio di ieri, lunedì 14 luglio, i Carabinieri del NOR-Sezione Radiomobile di Como, hanno dato esecuzione alla misura cautelare degli arresti domiciliari.

L'incidente nel tunnel di Pusiano

Il fatto è collegato al sinistro stradale mortale verificatosi il 23 marzo scorso, alle 02.30 di notte, nel tunnel di Pusiano.

Andrea Valsecchi, classe 1994, sotto l’influenza di bevande alcoliche si era messo alla guida del suo Ford Ranger, percorrendo la strada provinciale 639 a forte velocità. Ben oltre i 132 km/h, ovvero quasi il doppio di quella consentita: in quel tratto – interno della galleria – il limite è infatti di 70 km/h.

Il 31enne aveva perso il controllo del veicolo e invadendo la corsia opposta alla sua: prima aveva colpito una Opel Corsa, causando lesioni a tre cittadini senegalesi, successivamente si era scontrata frontalmente contro una VW Golf causando la morte di Ivan Mezzera e Mattia Mazzina, nonché lesioni giudicate guaribili in 40 giorni per un altro passeggero (D.R.E., residente in Valtellina).

L’arrestato, dopo le formalità di rito, è stato accompagnato presso la sua abitazione di residenza, dove permarrà agli arresti domiciliari.